Спор команд Ф-1 и ФИА насчёт потолка бюджетов близок к развязке

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль сообщил, что в Международной автомобильной федерации (ФИА) должны рассмотреть вопрос о потолке бюджетов для команд Формулы-1 на предстоящем Гран-при Австрии. Напомним, нынешний порог составляет $ 140 млн.
«Если говорить о завершении сезона, то я практически уверен в том, что каждая команда примет участие в оставшихся гонках, поскольку у нас есть контракты не только с Формулой-1, но и со спонсорами.
Но, и об этом уже говорилось раньше, в нынешнем сезоне мы столкнулись с неожиданно большим увеличением расходов, а в особенности – расходов на грузовые перевозки и электричество. И это причина, почему мы по-прежнему ведём переговоры с командами и ФИА.
На этой неделе в Австрии состоится заседание комиссии Ф-1, на котором мы надеемся найти решение и закрыть тему», – приводит слова функционера издание GP Fans.
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