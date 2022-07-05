«Это очень мягкое слово». Пике — об оскорблении Хэмилтона

Трёхкратный чемпион Формулы-1 Нельсон Пике высказался о скандале, в котором он оказался после своего высказывания в адрес пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. В одном из интервью Нельсон назвал Льюиса негиньо.



«Всё это чушь собачья, я не расист. В моих словах не было ничего предосудительного. Я произнёс очень мягкое слово. Мы даже используем его для некоторых наших белых друзей.



Я использовал это слово почти год назад в одном из интервью, а сейчас они подняли всё это. Да, это вызвало у меня некоторые проблемы, но, честно говоря, на самом деле мне всё равно.



Вообще столько чуши вокруг, особенно в Бразилии. Возможно, вы не знаете, что я очень близок с президентом Болсонару. Я считаю, что он очень хорош для страны. Однако пресса в Бразилии относится к нему очень негативно. Они делают всё, что в их силах, чтобы дискредитировать его. Для этой цели они дискредитируют меня. Это, в свою очередь, отразится на нём, потому что в Бразилии знают, что мы близки», — приводит слова Пике Motor Sport Magazine.

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