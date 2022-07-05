Вице-чемпион MotoGP Франческо Баньяя угодил в пьяное ДТП, ему грозит лишение прав
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Вице-чемпион MotoGP и гонщик команды «Дукати» итальянец Франческо Баньяя попал в ДТП на Ибице (Испания), сообщает издание Diario de Ibiza. Инцидент произошёл утром 5 июля. «Ситроен» итальянца вылетел с дороги и угодил в кювет.
Прибывшая на место происшествия полиция выявила, что Баньяя был в состоянии алкогольного опьянения, по результатам тестирования показав 0,87 мг этанола на литр выдыхаемого воздуха при допустимых в Испании 0,25 мг/л. В данный момент гонщику грозит лишение прав на срок до четырёх лет.
В нынешнем сезоне MotoGP 25-летний Баньяя, идущий на четвёртом месте в общем зачёте, трижды поднимался на высшую ступень пьедестала почёта, став победителем Гран-при Испании, Гран-при Италии и Гран-при Нидерландов.
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