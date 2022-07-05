Франческо Баньяя прокомментировал пьяное ДТП на Ибице

Вице-чемпион MotoGP и гонщик команды «Дукати» итальянец Франческо Баньяя прокомментировал ДТП, в которое он попал утром 5 июля на Ибице (Испания).

«Прошлой ночью я отдыхал с друзьями на Ибице, что совпало с перерывом в выступлениях в MotoGP. Мы отмечали мою победу на Гран-при Нидерландов. Покинув вечеринку в три часа ночи, я заехал на кольцевую развязку, после чего передние колёса оказались в кювете. Машин и людей вовлечено в инцидент не было.

Тест на алкоголь, проведённый полицией, показал превышение уровня, допустимого испанским законодательством. Сожалею о произошедшем. Я почти не пью, и это была серьёзная неосторожность. Хочу извиниться и заверить, что я усвоил урок. Никогда не садитесь за руль после употребления алкоголя. Спасибо», – написал Баньяя в социальных сетях.