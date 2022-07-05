Франческо Баньяя прокомментировал пьяное ДТП на Ибице

Вице-чемпион MotoGP и гонщик команды «Дукати» итальянец Франческо Баньяя прокомментировал ДТП, в которое он попал утром 5 июля на Ибице (Испания).
«Прошлой ночью я отдыхал с друзьями на Ибице, что совпало с перерывом в выступлениях в MotoGP. Мы отмечали мою победу на Гран-при Нидерландов. Покинув вечеринку в три часа ночи, я заехал на кольцевую развязку, после чего передние колёса оказались в кювете. Машин и людей вовлечено в инцидент не было.
Тест на алкоголь, проведённый полицией, показал превышение уровня, допустимого испанским законодательством. Сожалею о произошедшем. Я почти не пью, и это была серьёзная неосторожность. Хочу извиниться и заверить, что я усвоил урок. Никогда не садитесь за руль после употребления алкоголя. Спасибо», – написал Баньяя в социальных сетях.
- 5 июля 2022
-
23:04
-
23:03
-
22:36
-
22:28
-
21:45
-
20:42
-
20:09
-
18:59
-
18:46
-
17:41
-
16:40
-
15:58
-
15:19
-
14:33
-
14:12
-
14:11
-
13:50
-
13:39
-
12:36
-
12:16
-
11:48
-
11:28
-
10:46
-
10:06
-
09:40
-
01:05
-
00:02
- 4 июля 2022
-
23:56
-
22:59
-
22:56
-
22:01
-
21:57
-
21:02
-
20:19
-
20:00