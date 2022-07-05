Штайнер: сейчас соревноваться без «гало» — это как соревноваться без шлемов

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением об устройстве безопасности «гало» (специальная конструкция, ограждающая кокпит автомобиля), которое стало применяться в Формуле-1 с 2018 года.
«Когда было предложено это дополнение, я бы не сказал, что был настроен скептически. Я знал то, что знал, и сказал, что мы можем обойтись без него. На самом деле устройство «гало» очень помогло не только Чжоу в последней гонке, но и в момент многих других аварий в Формуле-2, Формуле-3, Формуле-1. Много где.
И если сейчас сказать, что мы станем участвовать в гонках без этого устройства, то это будет как если сказать, что мы станем соревноваться без шлемов или устройства HANS (буквально: «поддержка шеи и головы». — Прим. «Чемпионата»). Очевидно, мы должны похвалить ФИА за то, что они представили его и очень настойчиво продвигали, даже когда некоторые из нас выступали против. Это очень хорошее устройство, и теперь оно является частью нашего технического регламента», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».
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