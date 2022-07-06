Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Глок объяснил, почему «Мерседес» может рассчитывать на хорошее выступление на ГП Австрии

Глок объяснил, почему «Мерседес» может рассчитывать на хорошее выступление на ГП Австрии
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Тимо Глок высказал мнение, что результат, который показал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон на Гран-при Великобритании, даёт надежду на то, что борьбу за победу в чемпионате будут вести сразу три команды. Кроме того, Глок считает, что трасса Гран-при Австрии подходит немецкому гоночному коллективу.

«Как только у Хэмилтона появится машина, в которой он будет уверен, он сможет показать то, что демонстрировал в прошлом году. Он ехал с хорошей скоростью и очень долго держал шины в рабочем окне. Это даёт надежду на то, что три топ-команды сближаются и мы увидим захватывающую битву.

Теперь нам нужно подождать и посмотреть, была ли это всего лишь разовая вспышка. Трасса в Шпильберге не имеет большого количества неровностей. Кроме того, там есть быстрые повороты, что, вероятно, понравится «Мерседесу». Вот почему мы с нетерпением ждём этапа в Шпильберге. Думаю, борьба между тремя командами будет плотной», — написал Глок в своей колонке на Sky Sport Germany.

Гран-при Австрии состоится с 8 по 10 июля.

Главные рекорды Льюиса Хэмилтона в Формуле-1:

Новость по теме
Синоптики дали предварительный прогноз на Гран-при Австрии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022