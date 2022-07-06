Глок объяснил, почему «Мерседес» может рассчитывать на хорошее выступление на ГП Австрии

Бывший пилот Формулы-1 Тимо Глок высказал мнение, что результат, который показал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон на Гран-при Великобритании, даёт надежду на то, что борьбу за победу в чемпионате будут вести сразу три команды. Кроме того, Глок считает, что трасса Гран-при Австрии подходит немецкому гоночному коллективу.
«Как только у Хэмилтона появится машина, в которой он будет уверен, он сможет показать то, что демонстрировал в прошлом году. Он ехал с хорошей скоростью и очень долго держал шины в рабочем окне. Это даёт надежду на то, что три топ-команды сближаются и мы увидим захватывающую битву.
Теперь нам нужно подождать и посмотреть, была ли это всего лишь разовая вспышка. Трасса в Шпильберге не имеет большого количества неровностей. Кроме того, там есть быстрые повороты, что, вероятно, понравится «Мерседесу». Вот почему мы с нетерпением ждём этапа в Шпильберге. Думаю, борьба между тремя командами будет плотной», — написал Глок в своей колонке на Sky Sport Germany.
Гран-при Австрии состоится с 8 по 10 июля.
Главные рекорды Льюиса Хэмилтона в Формуле-1:
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