Хэмилтон: я пожал руку Ферстаппену и его отцу в Абу-Даби, чтобы показать силу

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о событиях в конце прошлого сезона, когда он упустил восьмой титул Формулы-1 в борьбе с Максом Ферстаппеном («Ред Булл») в решающей гонке в Абу-Даби при спорных обстоятельствах.

«Это всегда будет со мной. Это может быть травмирующим опытом, когда ты теряешь что-то, над чем упорно работал, что бы это ни было. За что я благодарен, так это за любовь, которую я испытываю к своей работе и спорту, но я хотел бы думать, что это сделало меня ещё сильнее.

Честно говоря, я всего лишь человек. Я такой же, как и все, я испытываю эмоции. И я очень, очень строг к себе. Думаю, что с течением времени мне пришлось понять, что ничего нельзя сделать с тем, что осталось в прошлом. Конечно, ты можешь думать об этом столько, сколько хочешь, но это вредно для здоровья. Важно просто извлечь из этого какие-то уроки и двигаться дальше, стараясь, чтобы это не повторилось.

Я пожал руку Ферстаппену и его отцу, чтобы показать силу. Думаю, что в тот момент для меня, независимо от того, насколько мне было больно, важнее было то, что на меня смотрят дети, поэтому я пошёл и пожал им руки, показав, что сила есть, несмотря ни на что», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.