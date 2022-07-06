Часть персонала «Феррари» не захотела участвовать в церемонии награждения в Сильверстоуне

Часть сотрудников «Феррари» изначально отказалась присутствовать на подиуме в Сильверстоуне после победы Карлоса Сайнса в воскресенье, по словам бывшего пресс-атташе команды Альберто Антонини.
Испанец выиграл свой первый Гран-при, но это произошло во многом за счёт Шарля Леклера, который в очередной раз усомнился в стратегических решениях своей команды.
«Мне рассказали — и я доверяю источнику — о безобразном эпизоде, который произошёл сразу после гонки в Сильверстоуне.
Часть персонала «Феррари» якобы отказалась, по крайней мере, вначале, присутствовать на церемонии награждения. Если это правда, чего я опасаюсь, то это не очень хороший знак.
Небольшое здоровое соперничество внутри гаража — это прекрасно, прекрасно, что каждый механик и каждый техник болеет за «своего» гонщика, но общий интерес должен быть направлен на победу», — написал Антонини на сайте FormulaPassion.
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