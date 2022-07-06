Штук: Феттель совершенно не прав в своих высказываниях. Он должен дать газу и замолчать

Бывший гонщик Формулы-1 Ханс-Йоахим Штук высказал мнение по поводу пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля.

«Феттель отлично пилотирует, и ему место в Формуле-1, это не обсуждается. Он по-прежнему хорошо водит машину, но в остальном он просто несёт чушь.



Он совершенно не прав в своих высказываниях. Он должен дать газу и замолчать.



Я не знаю, что он делает, потому что он умный молодой человек, хороший гонщик, но я не понимаю, почему он продолжает разговоры на эти темы», — приводит слова Штука GPToday.

Ранее Феттель поддержал протестующих, которые пытались сорвать Гран-при Великобритании.

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