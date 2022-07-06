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Норрис: по-прежнему считаю, что «Макларен» для меня — лучшее место

Норрис: по-прежнему считаю, что «Макларен» для меня — лучшее место
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис по-прежнему уверен, что не ошибся, подписав долгосрочный контракт с командой.

«Люди понятия не имеют, о чём говорят! Я не знаю, почему так происходит. Каждый считает, что знает всё лучше других, что нужно было делать вот так, а не иначе. Но на самом деле в большинстве случаев люди вообще не понимают, о чём говорят, однако делают выводы за других.

Да, иногда такие мнения озвучивают люди, которых я очень уважаю. И да, я могу сказать, что уважаю их мнение. Но в то же время я считаю, что вокруг меня выстроена отличная команда. Мы знаем, чего я хочу, что нам нужно делать и когда. Что команда может предложить мне в дальнейшем. Я по-прежнему считаю, что «Макларен» для меня – лучшее место. Я здесь вырос и знаю, через что мы все прошли», — приводит слова Норриса Sky Sports.

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