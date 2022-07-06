Албон рассказал подробности об аварии в Сильверстоуне, после которой он попал в больницу

Пилот «Уильямса» Александер Албон подробно рассказал об аварии на Гран-при Великобритании.



«Я рад сообщить, что после всего, что произошло в Сильверстоуне, чувствую себя прекрасно. У меня было несколько дней отдыха, и я использовал это время, чтобы восстановиться. Сегодня я поработал на симуляторе. Конечно, в Сильверстоуне всё пошло не так, как планировалось. Всё произошло очень быстро. Я увидел, что именно случилось в той аварии, только посмотрев видеоповторы.



Хорошо, что наш пакет аэродинамики удалось спасти. Сейчас ребята усердно работают над тем, чтобы всё исправить и подготовить к выступлению в Австрии.



Я чувствую себя хорошо. Жаль, что случилась эта авария, потому что, думаю, мы могли набрать очки. Но сейчас мы полностью сосредоточимся на Австрии. Такое случается, хорошо, что после аварии все остались целы. Я же чувствую себя нормально. Хожу к физиотерапевту и хочу быть уверен, что к пятнице снова буду в форме.



Хочется всех успокоить — я оказался в больнице только для обследования. В Формуле-1 работают лучшие люди, поэтому в качестве меры предосторожности меня доставили в больницу по воздуху. Мне было некомфортно, авария казалась более серьёзной, чем была на самом деле. Но в итоге я отделался парой шишек и синяков. Ничего серьёзного не было, так что в итоге всё хорошо», — приводит слова Албона пресс-служба команды.