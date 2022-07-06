Вольф прокомментировал решение Расселла бросить машину ради Чжоу

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о решении Джорджа Расселла покинуть машину после аварии с Гуаньюем Чжоу, из-за чего он не смог продолжить участие в Гран-при Великобритании.
«Мы отлично провели уикенд в Сильверстоуне, чувствовали огромную поддержку фанатов и были быстры. Наш высокий уровень конкурентоспособности стал следствием напряжённой работы по модернизации машины – и особенностей трассы, которая нам подходит.
Льюис провёл прекрасную гонку. Он участвовал в нескольких напряжённых поединках. Если бы гонка пошла по другому сценарию, то он мог добиться лучшего результата. Скорость машины Расселла позволяла ему отыграться после старта с восьмого места. Жаль, что он не смог участвовать в гонке, но мы гордимся его личными качествами, проявленными после аварии», — приводит слова Тото Вольфа пресс-служба команды.
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