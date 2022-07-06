Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бывший гонщик Формулы-1 выступит на этапе Формулы-2 в Австрии

Бывший гонщик Формулы-1 выступит на этапе Формулы-2 в Австрии
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Роберто Мери выступит на этапе Формулы-2 в Австрии, сообщает пресс-служба «Кампоса». Мери заменит в составе команды Ральфа Бошунга, пропустившего этапы в Испании, Монако и Великобритании из-за болей в шее.

Во время этапов в Испании и Монако Бошунг выступал до квалификации, однако был вынужден сняться с соревнований из-за проблем с шеей. Аналогичная ситуация повторилась и в Сильверстоуне, после чего он принял решение досрочно завершить сезон.

Роберто Мери выступал в Формуле-1 в 2015 году в составе команды «Манор», приняв участие в 13 Гран-при сезона.

В 2017 году Мери уже выступал в Формуле-2 в составе «Кампоса» на двух этапах чемпионата, а в 2018 году ещё в четырёх гонках. В прошлом сезоне Мери выступал в составе российской команды G-Drive Racing в ELMS и WEC.

Цунода подставил «Ред Булл», а Расселл лучше б ездил, а не бегал. Оценки за Великобританию Цунода подставил «Ред Булл», а Расселл лучше б ездил, а не бегал. Оценки за Великобританию
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022