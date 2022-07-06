Бывший гонщик Формулы-1 выступит на этапе Формулы-2 в Австрии

Бывший гонщик Формулы-1 Роберто Мери выступит на этапе Формулы-2 в Австрии, сообщает пресс-служба «Кампоса». Мери заменит в составе команды Ральфа Бошунга, пропустившего этапы в Испании, Монако и Великобритании из-за болей в шее.
Во время этапов в Испании и Монако Бошунг выступал до квалификации, однако был вынужден сняться с соревнований из-за проблем с шеей. Аналогичная ситуация повторилась и в Сильверстоуне, после чего он принял решение досрочно завершить сезон.
Роберто Мери выступал в Формуле-1 в 2015 году в составе команды «Манор», приняв участие в 13 Гран-при сезона.
В 2017 году Мери уже выступал в Формуле-2 в составе «Кампоса» на двух этапах чемпионата, а в 2018 году ещё в четырёх гонках. В прошлом сезоне Мери выступал в составе российской команды G-Drive Racing в ELMS и WEC.
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