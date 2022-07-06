Гасли: мы обсудили наше с Цунодой столкновение с командой

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли высказался о столкновении с напарником Юки Цунодой на Гран-при Великобритании.



«После просмотра Гран-при Великобритании можно было с уверенностью сказать, что это был отличный день для гоночных болельщиков, а мы получили ещё одно доказательство того, как много сделано в Формуле-1 для повышения безопасности. Я рад, что никто не пострадал в этой жуткой аварии.



Что до нашей команды, то мы хорошо выступили в квалификации, а затем я ехал на седьмом месте в гонке, так что в итоге мы упустили возможность. Напарники не должны сталкиваться, так что в воскресенье вечером мы собрались всей командой и обсудили произошедшее. Сразу после мы начали готовиться к гонке в Австрии», — приводит слова Пьера Гасли пресс-служба команды.