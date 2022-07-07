«Мегаважный результат». Глок высказался по поводу первых очков в карьере Мика Шумахера

Бывший гонщик Формулы-1 Тимо Глок дал комментарий по поводу восьмого места пилота «Хааса» Мика Шумахера на Гран-при Великобритании. Напомним, для немца это первое попадание в топ-10 в карьере.
«Это был мегаважный результат для Мика Шумахера, которому давно требовались очки. Удача часто была не на его стороне, на него постоянно сыпались технические ошибки. Бывали неровные уикенды, которые он начинал с отставания, потому что что-то случалось в первой практике.
Конечно, он допустил одну или две ошибки в пилотировании, но именно это происходит, когда ты работаешь на пределе.
Для него также было важно в команде быть явно быстрее, чем его партнёр по команде Кевин Магнуссен, у которого были проблемы на протяжении всего уикенда. Даже по сравнению с некоторыми гонщиками из первой десятки, такими, как Фернандо Алонсо или Себастьян Феттель, он был силён и имел хорошую скорость», — приводит слова Глока PlanetF1.
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