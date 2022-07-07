«Альфа Таури» вынесла предупреждение Цуноде из-за столкновения с Гасли в Сильверстоуне

Технический директор «Альфа Таури» Джоди Эггингтон предупредил пилота Юки Цуноду, чтобы тот избегал инцидентов со своим напарником Пьером Гасли в будущих гонках после Гран-при Великобритании.
Напомним, попытка обгона Цуноды привела к контакту, в результате чего пострадал и Гасли. Повреждения, полученные автомобилем Гасли, вынудили его сойти с дистанции, а Цунода финишировал последним.
«Очень обидно, что мы лишились вероятного очкового финиша в уикенд, когда команда и гонщики так упорно работали над тем, чтобы извлечь максимум и вывести машины на позицию, позволяющую бороться за очки.
Контакт между партнёрами по команде никогда не бывает хорошим, но в данном случае, когда обе машины получили значительные повреждения, а одна из них была вынуждена сойти, пути назад уже не было.
Как команда мы сядем и проведём необходимые обсуждения, поскольку действия Юки были не самыми лучшими и их нужно избегать», — приводит слова Эггингтона Racingnews365.
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