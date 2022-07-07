Бинотто и Леклер встретились в Монако

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто провёл встречу с пилотом Шарлем Леклером в отеле Монако Hotel de Paris, сообщает GrandPX.



После Гран-при Сильверстоуна появились слухи о конфликте Леклера с командой. Маттиа Бинотто разговаривал с Шарлем на повышенных тонах сразу после гонки. Сообщалось, что пилот отказался возвращаться вместе с командой в Маранелло, несмотря на намеченный план тренировок. Он остался в Лондоне и позже сам вернулся в Монако.



Позже бывший пресс-атташе «Феррари» Альберто Антонини сообщил, что часть сотрудников «Феррари» не захотела присутствовать на подиуме в Сильверстоуне после победы Карлоса Сайнса.



Тем не менее журналисты, поджидавшие Леклера и Бинотто на выходе из отеля, отметили, что после проведённой встречи оба вышли с улыбками и в хорошем настроении.