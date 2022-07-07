Бинотто и Леклер встретились в Монако

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто провёл встречу с пилотом Шарлем Леклером в отеле Монако Hotel de Paris, сообщает GrandPX.
После Гран-при Сильверстоуна появились слухи о конфликте Леклера с командой. Маттиа Бинотто разговаривал с Шарлем на повышенных тонах сразу после гонки. Сообщалось, что пилот отказался возвращаться вместе с командой в Маранелло, несмотря на намеченный план тренировок. Он остался в Лондоне и позже сам вернулся в Монако.
Позже бывший пресс-атташе «Феррари» Альберто Антонини сообщил, что часть сотрудников «Феррари» не захотела присутствовать на подиуме в Сильверстоуне после победы Карлоса Сайнса.
Тем не менее журналисты, поджидавшие Леклера и Бинотто на выходе из отеля, отметили, что после проведённой встречи оба вышли с улыбками и в хорошем настроении.
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