Экс-пилот Формулы-1 — о Леклере: бедняга. Но это «Феррари»
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Бывший пилот Формулы-1 Ханс-Йоахим Штук высказался о стратегии «Феррари» на Гран-при Великобритании.
«Мне интересно, как долго Маттиа Бинотто продержится в «Феррари». Всё же он является руководителем команды и должен нести ответственность за решения. С другой стороны, у «Феррари» всегда были периоды с ошибками.
В этом сезоне у них непростая ситуация. Я рад за Карлоса Сайнса и его первую победу. Однако Леклера, наверняка, уже тошнит от всего этого. Бедняга. Но это «Феррари». У них ещё будет время, чтобы поработать над стратегией. Считаю, что они обладают всем необходимым, чтобы завоевать титул», — цитирует Штука Eurosport.
Шарль Леклер финишировал четвёртым в Сильверстоуне, Карлос Сайнс — первым.
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