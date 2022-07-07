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«Не работали приборы». Мазепин объяснил последнее место на первом этапе «Шёлкового пути»

«Не работали приборы». Мазепин объяснил последнее место на первом этапе «Шёлкового пути»
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Бывший российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин высказался по поводу своего дебюта в ралли-рейде «Шёлковый путь». Напомним, россиянин занял последнее место в классе мотовездеходов на первом этапе.

«Атмосфера реально крутая. У людей есть возможность очень близко подойти, летают вертолёты, отличная погода, плавают баржи по Волге, поэтому мне очень понравилось, но, к сожалению, не работали приборы. Штурману трудно пришлось, когда нужно было отбиваться. Но мне кажется, что первый старт, первый финиш ничего не значит. Самое главное, что мы до него доехали», — приводит слова Мазепина официальный сайт «Шёлкового пути».

Ралли проходит с 6 по 16 июля со стартом в Астрахани и финишем в Москве. Общая протяжённость составит 4474 км, из которых 2800 км — это спецучастки.

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