Джордж Расселл: победы над Хэмилтоном недостаточно для успешного сезона
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал противостояние с Льюисом Хэмилтоном.
«Безусловно, я бы хотел победить своего напарника и не обижусь на него, если он скажет то же самое обо мне. Но я не смогу считать сезон успешным, только если буду побеждать Хэмилтона чаще, чем он меня. Этого недостаточно. Успех — это верхняя ступень подиума.
Если вы посмотрите на других напарников в Формуле-1, то увидите там схожую ситуацию. Многие в паддоке ладят, но в целом между нами яростная конкуренция. Мы здесь ради побед», — цитирует Расселла The Guardian.
После 10 этапов Гран-при Джордж Расселл набрал 111 очков и располагается на пятом месте в общем зачёте пилотов. У Хэмилтона 93 очка и шестое место.
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