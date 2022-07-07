Леклер отказался лететь в одном самолёте с командой после Гран-при Великобритании

Пилот «Феррари» Шарль Леклер после Гран-при Великобритании остался ещё на один день в Лондоне, чтобы не лететь вместе со своей командой. Отказался Шарль и от мероприятия своего личного спонсора, сразу из Сильверстоуна вернувшись домой в Монако. Об этом сообщает F1-Insider.

Напомним, после Гран-при Сильверстоуна появились слухи о конфликте Леклера с командой. Маттиа Бинотто разговаривал с Шарлем на повышенных тонах сразу после гонки. Сообщалось, что пилот отказался возвращаться вместе с командой в Маранелло, несмотря на намеченный план тренировок. Он остался в Лондоне и позже сам вернулся в Монако.

Позже в социальных сетях появилось видео из Монако, на котором руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто с Леклером выходят вместе из ресторана.