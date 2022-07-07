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Чжоу официально допущен до выступлений

Чжоу официально допущен до выступлений
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Пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу, попавший в серьёзную аварию на Гран-при Великобритании в Сильверстоуне, официально допущен до дальнейших выступлений в этапах Формулы-1. Об этом гонщик сообщил в социальных сетях.

«Завершили последнее медицинское обследование, всё в порядке! Спасибо всем людям, которые поддерживали меня в это время! Гран-при Австрии, вперёд!» — написал Чжоу на своей странице в социальной сети.

Напомним, на первом круге Гран-при Великобритании болид Гуаньюя Чжоу перевернулся после столкновения с пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом. Китайский гонщик избежал серьёзных повреждений и самостоятельно смог дойти до боксов.

Чжоу позже сообщил, что в аварии его от травм спасла «гало».

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