Чжоу официально допущен до выступлений

Пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу, попавший в серьёзную аварию на Гран-при Великобритании в Сильверстоуне, официально допущен до дальнейших выступлений в этапах Формулы-1. Об этом гонщик сообщил в социальных сетях.



«Завершили последнее медицинское обследование, всё в порядке! Спасибо всем людям, которые поддерживали меня в это время! Гран-при Австрии, вперёд!» — написал Чжоу на своей странице в социальной сети.



Напомним, на первом круге Гран-при Великобритании болид Гуаньюя Чжоу перевернулся после столкновения с пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом. Китайский гонщик избежал серьёзных повреждений и самостоятельно смог дойти до боксов.



Чжоу позже сообщил, что в аварии его от травм спасла «гало».

Новость по теме Гуаньюй Чжоу рассказал о своём самочувствии после тяжёлой аварии в Сильверстоуне