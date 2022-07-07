«Ред Булл» и «Порше» отложили объявление о сотрудничестве

Компания «Порше» и команда Формулы-1 «Ред Булл» не планируют объявлять о сотрудничестве в эти выходные на этапе чемпионата мира в Австрии, сообщает журналист Альберт Фабрега в своих социальных сетях.
«В эти выходные не будет объявления о «Порше». Ожидается, что может быть отсрочка с официальным анонсом до выхода «Порше» на фондовые биржи (конец 2022 года). При этом на этап приедет высшее руководство «Хонды», однако встречи с «Ред Булл» будут касаться визита на трассу «Сузука». У «Хонды» нет планов оставаться в Формуле-1 после 2025 года», — написал Фабрега.
Напомним, ранее в прессе появились слухи о возможном возвращении «Хонды» в 2026 году, в том числе и в качестве заводской команды. Источники сообщали, что японцы рассматривают возможность покупки «Альфа Таури».
- 7 июля 2022
-
17:42
-
16:07
-
16:05
-
15:50
-
15:15
-
14:36
-
13:54
-
12:49
-
12:31
-
12:24
-
12:00
-
11:49
-
11:00
-
10:45
-
10:42
-
10:22
-
09:45
-
01:03
- 6 июля 2022
-
23:58
-
23:48
-
22:52
-
21:59
-
21:55
-
21:00
-
20:56
-
19:59
-
19:45
-
19:01
-
18:56
-
17:59
-
17:34
-
16:41
-
15:28
-
13:49
-
13:07