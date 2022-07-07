«Ред Булл» и «Порше» отложили объявление о сотрудничестве

Компания «Порше» и команда Формулы-1 «Ред Булл» не планируют объявлять о сотрудничестве в эти выходные на этапе чемпионата мира в Австрии, сообщает журналист Альберт Фабрега в своих социальных сетях.



«В эти выходные не будет объявления о «Порше». Ожидается, что может быть отсрочка с официальным анонсом до выхода «Порше» на фондовые биржи (конец 2022 года). При этом на этап приедет высшее руководство «Хонды», однако встречи с «Ред Булл» будут касаться визита на трассу «Сузука». У «Хонды» нет планов оставаться в Формуле-1 после 2025 года», — написал Фабрега.



Напомним, ранее в прессе появились слухи о возможном возвращении «Хонды» в 2026 году, в том числе и в качестве заводской команды. Источники сообщали, что японцы рассматривают возможность покупки «Альфа Таури».