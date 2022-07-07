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Ферстаппен с сарказмом ответил Хэмилтону, который поставил в пример Максу Леклера

Ферстаппен с сарказмом ответил Хэмилтону, который поставил в пример Максу Леклера
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал заявление пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который привёл в пример голландцу Шарля Леклера. На Гран-при Великобритании Хэмилтон и Леклер боролись друг с другом в повороте «Копс» и благополучно его проехали, а год назад там же Хэмилтон и Ферстаппен столкнулись.

«Здорово, когда в 37 лет ты в какой-то момент понимаешь, как оказываться на апексе поворота! Он учится, и это позитивно для молодых пилотов: видите, даже в 37 ты продолжаешь учиться! Вы можете чётко увидеть на изображениях, что Шарль оставил ему меньше места, чем я в прошлом году. Это уже говорит достаточно. Более того, он тогда получил штраф, так что ему не следовало бы об этом говорить. Думаю, [его заявление] несколько неуклюжее, но оно никак не скажется на моей скорости», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

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