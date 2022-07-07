«Напоминает автошколу». Марко предложил ограничить переговоры пилотов и гоночных инженеров

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что ФИА и Формуле-1 было бы неплохо ограничить радиопереговоры между пилотами и гоночным инженером по ходу заездов.



«Частично происходящее напоминает автошколу. Можно было бы ограничить радиообмен пилота с инженером, давая пилоту делать что-то самому, но не указывая, как именно действовать, лишь оказывая техническую поддержку. Вроде сообщений типа: «В десятом повороте ты теряешь пять метров на торможении, а в третьем повороте другой гонщик едет чуть медленнее». В итоге пилот будет получать всю информацию, которая может облегчить ему жизнь», — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365.



Ранее Марко рассказал о том, какую ошибку допустил Макс Ферстаппен на Гран-при Великобритании.

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