«Напоминает автошколу». Марко предложил ограничить переговоры пилотов и гоночных инженеров
Поделиться
Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что ФИА и Формуле-1 было бы неплохо ограничить радиопереговоры между пилотами и гоночным инженером по ходу заездов.
«Частично происходящее напоминает автошколу. Можно было бы ограничить радиообмен пилота с инженером, давая пилоту делать что-то самому, но не указывая, как именно действовать, лишь оказывая техническую поддержку. Вроде сообщений типа: «В десятом повороте ты теряешь пять метров на торможении, а в третьем повороте другой гонщик едет чуть медленнее». В итоге пилот будет получать всю информацию, которая может облегчить ему жизнь», — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365.
Ранее Марко рассказал о том, какую ошибку допустил Макс Ферстаппен на Гран-при Великобритании.
Комментарии
- 7 июля 2022
-
20:06
-
19:53
-
19:49
-
18:51
-
17:42
-
16:07
-
16:05
-
15:50
-
15:15
-
14:36
-
13:54
-
12:49
-
12:31
-
12:24
-
12:00
-
11:49
-
11:00
-
10:45
-
10:42
-
10:22
-
09:45
-
01:03
- 6 июля 2022
-
23:58
-
23:48
-
22:52
-
21:59
-
21:55
-
21:00
-
20:56
-
19:59
-
19:45
-
19:01
-
18:56
-
17:59
-
17:34
Партнерский контент