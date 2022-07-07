Чжоу: больше всего я боялся, что машина загорится

Пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу подробно рассказал об аварии на Гран-при Великобритании.
«Сначала я почувствовал удар и не понял, что произошло. Когда машина начала переворачиваться, я убрал руки с руля, чтобы не получить травмы, в таких авариях запросто можно сломать руки. После этого машина долго скользила по асфальту, я понял, что она не замедляется. Я ждал сильного удара. Я попытался выбрать максимально безопасную позу, прижав руки к телу, чтобы не двигать ими.
После удара я не понимал, что со мной, потому что я был вниз головой. После этого почувствовал, что что-то льётся, но не мог понять, что это — кровь или жидкость из машины. Двигатель продолжал работать, но я его выключил. Больше всего я боялся, что машина загорится.
В итоге я вылез из машины только при помощи маршалов и медиков. О том, что рядом был Джордж Расселл, я узнал уже позже. Мы пообщались, и я сказал ему спасибо за такой поступок. Это была самая тяжёлая авария в моей карьере. Пространство между отбойником и сеткой не должно быть столь узким. Если бы там вообще не было этого пространства, я просто приземлился бы на ограждение из покрышек. Мне повезло. Ещё в воскресенье я сказал, что «гало» спасла мне жизнь», — приводит слова Чжоу Motorsport Week.
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