Хэмилтон верит, что сможет выиграть гонку в 2022 году

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что ему под силу одержать хотя бы одну победу в сезоне-2022.
«В самом начале сезона я не был уверен, что мы когда-нибудь сможем одержать победу на этой машине. Очевидно, это не то, как нам хотелось бы считать. Но я чувствовал, что нас ждёт долгий путь, чтобы догнать всех, учитывая прогресс каждой команды.
Долгое время мы вносили изменения и не видели, чтобы мы прибавляли. Но мы смогли сделать сначала хороший шаг вперёд в Барселоне, но после этого нас ждало несколько сложных гонок.
Две последние гонки были очень сильными, это воодушевило нас, мы действительно движемся в верном направлении, а у машины есть потенциал. Приложив больше усилий, думаю, мы сможем приблизиться к шансу на победу в гонке. Так что я искренне верю, что мы сможем победить в этом году в гонке», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
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