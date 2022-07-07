Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер: «Феррари» внесла изменения в работу после Гран-при Великобритании

Леклер: «Феррари» внесла изменения в работу после Гран-при Великобритании
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о работе команды над ошибками после упущенного дубля на Гран-при Великобритании. Напомним, до машины безопасности Леклер лидировал в гонке, но финишировал только четвёртым, поскольку не заехал на пит-стоп за свежими шинами, в отличие от соперников.

«Очевидно, мы проанализировали стратегию, и определённо есть вещи, которые мы могли сделать лучше, потому что очевидно, что мы были первым и вторым, а финишировали первым и четвёртым. Но мы знаем, где именно мы допустили ошибки, и, надеюсь, сможем извлечь из этого урок.

Как команда мы уже внесли изменения в способе общения во время гонки, чтобы быть всегда готовыми. Когда на трассе появляется машина безопасности, нужно принимать решение на месте. Так что да, мы внесли изменения, но я не буду вдаваться в подробности», — приводит слова Шарля Леклера RaceFans.

Раскол в «Феррари»? Команда Леклера чуть не устроила бунт после очередной ошибки Раскол в «Феррари»? Команда Леклера чуть не устроила бунт после очередной ошибки
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022