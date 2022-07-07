Леклер: «Феррари» внесла изменения в работу после Гран-при Великобритании

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о работе команды над ошибками после упущенного дубля на Гран-при Великобритании. Напомним, до машины безопасности Леклер лидировал в гонке, но финишировал только четвёртым, поскольку не заехал на пит-стоп за свежими шинами, в отличие от соперников.
«Очевидно, мы проанализировали стратегию, и определённо есть вещи, которые мы могли сделать лучше, потому что очевидно, что мы были первым и вторым, а финишировали первым и четвёртым. Но мы знаем, где именно мы допустили ошибки, и, надеюсь, сможем извлечь из этого урок.
Как команда мы уже внесли изменения в способе общения во время гонки, чтобы быть всегда готовыми. Когда на трассе появляется машина безопасности, нужно принимать решение на месте. Так что да, мы внесли изменения, но я не буду вдаваться в подробности», — приводит слова Шарля Леклера RaceFans.
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