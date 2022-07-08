Формула-1. Гран-при Австрии. Первая тренировка. Онлайн-трансляция
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Сегодня, 8 июля, на стационарном автодроме «Ред Булл Ринг» состоится пятничная тренировка 11-го этапа сезона-2022 Формулы-1 — Гран-при Австрии. Первая сессия свободной практики стартует в 14:30 мск.
После десяти первых Гран-при сезона-2022 Формулы-1 в личном зачёте лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом стал Ферстаппен, для которого этот титул стал первым в карьере. В сезоне-2022 в чемпионате мира нет ни одного представителя России.
Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Австрии Формулы-1
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