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В Бельгии опровергли исключение гонки в Спа из календаря 2023 года

В Бельгии опровергли исключение гонки в Спа из календаря 2023 года
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Директор Гран-при Бельгии Ванесса Мэйес опровергла информацию об исключении гонки на трассе в Спа из календаря чемпионата мира в сезоне-2023.

«Мне бы хотелось узнать источник слухов. Я выполняла запросы, и в ФИА мне заявили, что на данный момент нет никакой предварительной версии календаря, которая была бы представлена командам. Его просто не существует. Это всё спекуляции.

Мы обсуждаем ситуацию, ведём переговоры, в этом можете не сомневаться. Да, у нас завершается контракт, как и у трасс в Монако и Франции, но мы всё ещё ведём переговоры о продлении соглашения», — приводит слова Ванессы Мэйес GPBlog.

Напомним, ранее сообщалось, что Гран-при Бельгии и Франции отсутствуют в календаре на сезон-2023.

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