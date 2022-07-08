Гуаньюй Чжоу указал на возможный просчёт ФИА при проведении испытаний дуги безопасности

Пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу высказал мнение, что сила удара при падении его болида на Гран-при Великобритании была намного выше, чем во время испытаний дуги безопасности, которые проводит Международная автомобильная федерация (ФИА).



«Я думаю, что удар оказался намного сильнее, чем то, что было во время испытаний. Всё было в несколько раз жёстче. Возможно, в будущем они смогут сделать что-то между барьерами, чтобы исключить ситуацию, когда пилот может застрять между ними. Ведь если бы авто загорелось, я бы был в очень плохом положении», — приводит слова Чжоу RaceFans.

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Ранее Чжоу в деталях рассказал об аварии в Сильверстоуне.