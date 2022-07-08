В «КАМАЗ-мастер» показали яркие кадры с пролога «Шёлкового пути». Видео

Пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер» представила новое видео, где демонстрируются яркие моменты с пролога ралли-марафона «Шёлковый путь», а также интервью гонщиков. Соответствующее видео было размещено на официальном канале команды в YouTube.

Посмотреть видеозапись можно на официальном канале «КАМАЗ-мастер» в YouTube.

Пролог популярного ралли-марафона состоялся вчера, 7 июля. Победителем первого этапа стал Эдуард Николаев, преодолевший дистанцию по песчаной трассе за 4 минуты и 4 секунды. В общей сложности «КАМАЗ-мастер» представляют четыре экипажа.



Ралли-марафон Шёлковый путь-2022» проходит с 6 по 16 июля со стартом в Астрахани и финишем в Москве. Общая протяжённость составит 4474 км, из которых 2800 км — это спецучастки.