Хэмилтон: надеюсь, смогу помочь Расселлу стать лидером команды

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон оценил соперничество с Джорджем Расселлом в нынешнем сезоне.
«Не сказал бы, что это тяжело. Это приятно. Мы невероятно хорошо пора отдали вместе, Джордж был очень позитивно настроен и оказывал положительное влияние на рабочую обстановку. Работать с ним действительно было приятно.
Здорово видеть его успех. Он проделал большую работу, принёс очки команде и продолжает совершенствоваться. Так будет ещё очень долгое время. Думаю, что у Рассела есть все необходимые качества, которые помогут ему быть лидером этой команды, независимо от того, буду ли я здесь.
Расселл — правильный выбор команды и я надеюсь, что смогу помочь ему прогрессировать и стать лидером», — приводит слова Хэмилтона GPFans.
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