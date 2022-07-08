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Сайнс оценил поведение Леклера после гонки Гран-при Великобритании

Сайнс оценил поведение Леклера после гонки Гран-при Великобритании
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Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, что его товарищ по команде, монегаск Шарль Леклер, как и всегда, достойно вёл себя после выступления на Гран-при Великобритании. Ранее сообщалось, что Леклер усомнился в стратегических решениях своей команды.

«После гонки был относительно короткий брифинг, потому что мы должны были отправиться в аэропорт и сделать групповой снимок. Думаю, у Чарльза был антидопинговый контроль, поэтому мы не могли разделить брифинг вместе. Но, как всегда, он вёл себя как джентльмен, каким он и является, и брифинг прошёл нормально, как и должен был пройти», — приводит слова Сайнса Grandprix247.

Напомним, Сайнс стал победителем этапа в Сильверстоуне, а Леклер показал четвёртый результат.

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