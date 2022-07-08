Мик Шумахер: удивлён тому, как оборонялся Ферстаппен

Пилот «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал борьбу с Максом Ферстаппеном во время Гран-при Великобритании.



Шумахер заявил, что был удивлён тем, как действовал Ферстаппен с учётом того, что перед началом сезона ФИА уточняла рекомендации по обгонам. Согласно им, гонщик должен оставить место, если преследователь существенно с ним поравнялся.



«Пожалуй, я ждал иного, если учесть, что в начале года были введены новые правила обгона. Я был удивлён тому, как оборонялся Макс. Возможно, мне стоило действовать жёстче, но не было острой необходимости в этом — лучше заработать четыре очка, чем ни одного», — цитирует Шумахера PlanetF1.



Напомним, на Гран-при Великобритании Макс Ферстаппен из-за проблем с машиной финишировал седьмым. Шумахер завершил гонку на восьмом месте и заработал свои первые очки в Формуле-1.

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