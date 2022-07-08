Мазепин — о проблемах с мотором: приходилось бороться со страхом, что не доедешь до финиша

Экс-пилот Формулы-1, россиянин Никита Мазепин прокомментировал своё выступление в знаменитом ралли-марафоне «Шёлковый путь». Сегодня, 8 июля, по итогам второго этапа в классе мотовездеходов Никита стал четвёртым.



«Уже три дня боремся с перегревом. Сегодня много раз приходилось выключать мотор на дороге. Это очень расстраивает, потому что теряешь темп. Очень отвлекает. Не можешь газовать в полную силу на прямых. Нам пора начать с ним разбираться, потому что впереди ещё много. Нужно понять, в чём дело. Потому что, повторюсь, когда ты останавливаешься на прямой, глушишь мотор и ждешь, пока он остынет, то теряешь минуты. А я уверен: счёт будет идти на минуты, и такого допускать нельзя.



Приходилось бороться со страхом того, что ты не доедешь до финиша. Я лично считал последние 5 километров, наверное, как 150. Теперь я понимаю, почему в ралли-рейдах побеждают те, кто финишировал. Надо ехать, не стоять», — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Максим Вершинин.

Ралли-марафон «Шёлковый путь» проходит с 6 по 16 июля со стартом в Астрахани и финишем в Москве. Общая протяжённость составит 4474 км, из которых 2800 км — это спецучастки.

Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1: