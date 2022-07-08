Ферстаппен: «Мерседес» жалуется на гибкие днища, но их днище прогибается больше всех

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил недоумение по повожу жалоб команды «Мерседес» на соперников по поводу запрета гнущегося днища. По мнению немецкой команды, некоторые гоночные коллективы обходят эту директиву Международной автомобильной федерации (ФИА). Не так давно в ФИА сообщили, что некоторые команды нарушили соответствующее правило, что вызвало недовольство в «Мерседесе».



«Чего я не совсем понимаю, так это того, что в «Мерседесе» жалуются на гибкие днища, в то время как их днище всё равно прогибается больше всех», — приводит слова Ферстаппена Motorsport Nederland.



Отметим, что по правилам днища и планки не могут изгибаться более чем на 2 мм.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: