Феттель на ГП Австрии выступит в «пчелином» шлеме с целью привлечения внимания в экологии

Немецкий гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель на Гран-при Австрии будет выступать в особом, «пчелином» шлеме. Таким образом Себастьян хочет поднять вопрос о массовой гибели пчёл.



«Спасите пчёл», — гласит надпись на шлеме.

Фото: Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team

Фото: Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team

Фото: Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team

Напомним, год назад, в преддверии Гран-при Австрии, Феттель встретился с группой местных школьников, с которой построил отель для пчёл и других насекомых. Вчера, 7 июля, Себастьян посетил этот отель.



«Привет! Я снова в Спилберге, в прекрасной Штирии, где в прошлом году мы построили пчелиный отель в форме гоночного автомобиля вместе с детьми из начальной школы Фронляйтен. Вы помните это событие? Теперь нам захотелось посмотреть, кто же поселился в гостинице и пришёлся ли он по душе пчелам. И вуууу!!! Он не только им понравился, но и уже полностью забронирован! Похоже, нам придётся добавить к нему ещё несколько комнат!» — написал Феттель на своём сайте.

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