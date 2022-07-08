Экс-спортдиректор «Феррари»: Сайнс доказал, что он не на побегушках у Леклера

Бывший спортивный директор «Феррари» Чезаре Фьорио оценил выступление Карлоса Сайнса на Гран-при Великобритании. Испанский пилот впервые в карьере стал победителем этапа Формулы-1.
«Как только появилась машина безопасности, я сказал, что позвал бы пилотов за мягкими шинами. Так и сделали, но, к сожалению, не с Леклером. На старте с шинами «Hard» борьба уже была неравной. Им не стоило так наказывать Шарля. Двойной пит-стоп обошёлся бы в 2-3 потерянные секунды, не более.
Однако я считаю победу Сайнса абсолютно заслуженной. Он доказал, что не на побегушках у Леклера. Он также же хороший пилот и способен добиваться хороших результатов с «Феррари». Леклер всего на сотые доли обходит Сайнса в квалификации, а в гонках они примерно равны. Сейчас и в общем зачёте они располагаются близко друг ко другу», — цитирует Фьорио FormulaPassion.
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