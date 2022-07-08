Ввод технической директивы ФИА о дельфинировании отложили до Гран-при Бельгии

Комиссия Формулы-1 на своём сегодняшнем заседании согласовала с ФИА перенос вступления в силу технической директивы федерации, которая касается борьбы с дельфинированием. Изначально планировалось, что поведение болидов Формулы-1 должно будет соответствовать требованиям директивы с Гран-при Франции, однако в итоге федерация согласилась с просьбой команд дать им больше времени для адаптации техники под изменённые правила. Теперь директива должна вступить в силу после летней паузы в календаре Формулы-1 — начиная с Гран-при Бельгии, который запланирован на конец августа.
ФИА рассчитывает, что введение директивы заставит команды эксплуатировать машины таким образом, чтобы не возникало серьёзного дельфинирования, которое становится опасно для здоровья гонщиков из-за подпрыгивания машин на прямых и в скоростных поворотах.
При этом на заседании комиссии обсудили ряд возможных поправок в технический регламент 2023 года, которые также могут помочь решению проблемы с дельфинированием. Эти идеи ещё будут отдельно обсуждаться на техническом комитете.
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