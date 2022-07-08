Сайнс-старший раскритиковал наказание соперника после серьёзной аварии в серии Extreme E

Трёхкратный победитель «Дакара» Карлос Сайнс-старший раскритиковал штраф, назначенный его сопернику после аварии на этапе внедорожной электрической серии Extreme E, который состоялся на острове Сардиния. На старте финальной гонки Карлос лидировал, когда на узкой трассе в его автомобиль врезался внедорожник Йохана Кристофферссона, который представляет команду Rosberg X Racing. В результате удара машина Сайнса-старшего перевернулась. Карлос был отправлен в больницу. Кристофферссон получил 30-секундный штраф, в результате которого с первого места он опустился на третье.



«К счастью, все медицинские обследования прошли хорошо, и меня только что выписали из больницы, хотя я и чувствую довольно сильную боль. Тем не менее, я действительно разочарован тем, что произошло на трассе, и ещё больше тем фактом, что виновник этой крупной аварии получил всего 30-секундный штраф. За более чем 40 лет в автоспорте это одно из самых серьезных происшествий, которые осталось без образцового наказания. Большое спасибо всем за сообщения со словами поддержки», — написал Сайнс-старший в своих социальных сетях.

Посмотреть видео можно на канале Extreme E в YouTube. Права на видео принадлежат Extreme E.