Сайнс-старший раскритиковал наказание соперника после серьёзной аварии в серии Extreme E

Трёхкратный победитель «Дакара» Карлос Сайнс-старший раскритиковал штраф, назначенный его сопернику после аварии на этапе внедорожной электрической серии Extreme E, который состоялся на острове Сардиния. На старте финальной гонки Карлос лидировал, когда на узкой трассе в его автомобиль врезался внедорожник Йохана Кристофферссона, который представляет команду Rosberg X Racing. В результате удара машина Сайнса-старшего перевернулась. Карлос был отправлен в больницу. Кристофферссон получил 30-секундный штраф, в результате которого с первого места он опустился на третье.
«К счастью, все медицинские обследования прошли хорошо, и меня только что выписали из больницы, хотя я и чувствую довольно сильную боль. Тем не менее, я действительно разочарован тем, что произошло на трассе, и ещё больше тем фактом, что виновник этой крупной аварии получил всего 30-секундный штраф. За более чем 40 лет в автоспорте это одно из самых серьезных происшествий, которые осталось без образцового наказания. Большое спасибо всем за сообщения со словами поддержки», — написал Сайнс-старший в своих социальных сетях.
Посмотреть видео можно на канале Extreme E в YouTube. Права на видео принадлежат Extreme E.
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