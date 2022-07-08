Вести выиграл квалификацию Формулы-2 в Австрии, Випс — второй, Другович — пятый

Датский гонщик команды «АРТ» Фредерик Вести стал победителем квалификации восьмого этапа чемпионата Формулы-2 сезона-2022 в Австрии. Второе место по итогам квалификации завоевал гонщик «Хайтека» Юри Випс, третьим стал Логан Сарджент из «Карлина».



Лидер чемпионата Фелипе Другович по итогам квалификации стал пятым.



Лучшим из гонщиков «Премы» стал Джехан Дарувала, занявший 11-ю позицию. Деннис Хаугер по итогам квалификации стал 15-м.

Бывший гонщик Формулы-1 Роберто Мери по итогам квалификации стал 21-м.

Формула-2. Великобритания. Квалификация



1. Фредерик Вести («АРТ») — 1.38.432.

2. Юри Випс («Хайтек») +0,1.

3. Логан Сарджент («Карлин») +0,1.

4. Аюму Иваса («ДАМС») +0,1.

5. Фелипе Другович («МП Моторспорт») +0,1.

6. Джек Дуэн («Виртуози Рейсинг») +0,3.

7. Амаури Кордел («Ван Амерсфорт Рейсинг) +0,4.

8. Рихард Версхор («Трайдент») +0,5.

9. Тео Пуршер («АРТ») +0,6.

10. Маркус Армстронг («Хайтек») +0,6.

11. Джехан Дарувала («Према») +0,5...

15. Деннис Хаугер («Према») +0,6.