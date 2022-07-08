Квалификация Гран-при Австрии остановлена красными флагами из-за аварии Хэмилтона

Квалификация Гран-при Австрии была остановлена красными флагами из-за аварии гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Британец ошибся на своей первой попытке в третьем сегменте, в седьмом повороте, и вылетел в защитный барьер, сильно разбив правую часть своей машины.



Помимо Хэмилтона, в третьем сегменте квалификации принимают участие Макс Ферстаппен, Серхио Перес, Шарль Леклер, Карлос Сайнс, Джордж Расселл, Фернандо Алонсо, Эстебан Окон, Кевин Магнуссен и Мик Шумахер.



Льюис после аварии был отправлен в медицинский центр для обследования.



«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию квалификации Гран-при Австрии.

Напомним, после десяти этапов чемпионата мира в чемпионате лидирует Макс Ферстаппен, на 34 очка опережая своего напарника Серхио Переса.