Джордж Расселл разбил машину в квалификации Гран-при Австрии, сессия вновь остановлена

Квалификация Гран-при Австрии была во второй раз остановлена красными флагами из-за аварии гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла. Британец после возобновления квалификации ошибся на быстром круге в последнем повороте и вылетел в защитный барьер, сильно разбив заднюю часть своей машины.



Напомним, ранее квалификация была остановлена из-за аварии другого гонщика «Мерседеса» — Льюиса Хэмилтона.



Помимо пилотов «Мерседеса», в третьем сегменте квалификации принимают участие Макс Ферстаппен, Серхио Перес, Шарль Леклер, Карлос Сайнс, Фернандо Алонсо, Эстебан Окон, Кевин Магнуссен и Мик Шумахер.



Льюис после аварии был отправлен в медицинский центр для обследования.



«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию квалификации Гран-при Австрии.