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Джордж Расселл разбил машину в квалификации Гран-при Австрии, сессия вновь остановлена

Джордж Расселл разбил машину в квалификации Гран-при Австрии, сессия вновь остановлена
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Квалификация Гран-при Австрии была во второй раз остановлена красными флагами из-за аварии гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла. Британец после возобновления квалификации ошибся на быстром круге в последнем повороте и вылетел в защитный барьер, сильно разбив заднюю часть своей машины.

Напомним, ранее квалификация была остановлена из-за аварии другого гонщика «Мерседеса» — Льюиса Хэмилтона.

Помимо пилотов «Мерседеса», в третьем сегменте квалификации принимают участие Макс Ферстаппен, Серхио Перес, Шарль Леклер, Карлос Сайнс, Фернандо Алонсо, Эстебан Окон, Кевин Магнуссен и Мик Шумахер.

Льюис после аварии был отправлен в медицинский центр для обследования.

«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию квалификации Гран-при Австрии.

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