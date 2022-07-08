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Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Австрии, Леклер — второй

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Австрии, Леклер — второй
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В Шпильберге завершилась квалификация Гран-при Австрии. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер. Топ-3 замкнул напарник Леклера — Карлос Сайнс.

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», по итогам заезда продемонстрировал десятый результат, разбив машину на первой попытке в третьем сегменте. Его напарник Джордж Расселл также разбил болид в квалификации, но сумел стать пятым по итогам квалификации — он успел установить результат до аварии.

Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.04,984.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,029.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,082.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,420.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,447.
6. Эстебан Окон («Альпин») +0,742.
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,895.
8. Мик Шумахер («Хаас») +1,027.
9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,119.
10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +8,167.

Не прошли в третий сегмент:

11. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.06,160.
12. Алекс Албон («Уильямс») — 1.06,230.
13. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1.06,319.
14. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.06,851.
15. Ландо Норрис («Макларен») — 1.25,847.

Не прошли во второй сегмент:

16. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.06,613.
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.06,847.
18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.06,901.
19. Николас Латифи («Уильямс») — 1.07,003.
20. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.07,083.

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