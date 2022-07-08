Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Австрии, Леклер — второй

В Шпильберге завершилась квалификация Гран-при Австрии. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер. Топ-3 замкнул напарник Леклера — Карлос Сайнс.



Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», по итогам заезда продемонстрировал десятый результат, разбив машину на первой попытке в третьем сегменте. Его напарник Джордж Расселл также разбил болид в квалификации, но сумел стать пятым по итогам квалификации — он успел установить результат до аварии.



Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.04,984.

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,029.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,082.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,420.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,447.

6. Эстебан Окон («Альпин») +0,742.

7. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,895.

8. Мик Шумахер («Хаас») +1,027.

9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,119.

10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +8,167.



Не прошли в третий сегмент:



11. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.06,160.

12. Алекс Албон («Уильямс») — 1.06,230.

13. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1.06,319.

14. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.06,851.

15. Ландо Норрис («Макларен») — 1.25,847.



Не прошли во второй сегмент:



16. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.06,613.

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.06,847.

18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.06,901.

19. Николас Латифи («Уильямс») — 1.07,003.

20. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.07,083.