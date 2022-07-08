Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Австрии, Леклер — второй

В Шпильберге завершилась квалификация Гран-при Австрии. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер. Топ-3 замкнул напарник Леклера — Карлос Сайнс.
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», по итогам заезда продемонстрировал десятый результат, разбив машину на первой попытке в третьем сегменте. Его напарник Джордж Расселл также разбил болид в квалификации, но сумел стать пятым по итогам квалификации — он успел установить результат до аварии.
Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.04,984.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,029.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,082.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,420.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,447.
6. Эстебан Окон («Альпин») +0,742.
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,895.
8. Мик Шумахер («Хаас») +1,027.
9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,119.
10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +8,167.
Не прошли в третий сегмент:
11. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.06,160.
12. Алекс Албон («Уильямс») — 1.06,230.
13. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1.06,319.
14. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.06,851.
15. Ландо Норрис («Макларен») — 1.25,847.
Не прошли во второй сегмент:
16. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.06,613.
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.06,847.
18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.06,901.
19. Николас Латифи («Уильямс») — 1.07,003.
20. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.07,083.
- 8 июля 2022
-
19:27
-
19:18
-
19:13
-
19:00
-
18:00
-
17:40
-
16:39
-
15:45
-
15:45
-
15:34
-
15:31
-
15:12
-
14:51
-
14:42
-
14:00
-
13:09
-
12:54
-
12:46
-
12:46
-
12:11
-
11:33
-
11:25
-
11:10
-
11:02
-
10:30
-
10:28
-
09:40
-
09:36
-
00:56
- 7 июля 2022
-
23:59
-
22:51
-
21:58
-
20:58
-
20:06
-
19:53