Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Австрии.
«Ожидание между первой и второй попытками было очень долгим. Это не всегда хорошо, потому что, поймав какой-то ритм, тебе лучше продолжать гоняться. Кроме того, упала температура трассы, изменился ветер, но в итоге борьба получилась очень плотной. При этом это непростая трасса, проехать ее оптимально довольно сложно. Здесь немного поворотов, но они все сложные. На этой трассе легко ошибиться.
Я рад поулу, но очки будут присуждать после гонки и спринта. Думаю, у нас всё хорошо с машиной. Обычно квалификация не является нашим сильнейшим местом, так что я надеюсь, что завтра смогу нормально стартовать и чисто проехать первый поворот. После этого может случиться что угодно, но я уверен в машине», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.
- 8 июля 2022
-
22:48
-
22:10
-
21:39
-
20:57
-
20:53
-
20:51
-
20:35
-
19:27
-
19:18
-
19:13
-
19:00
-
18:00
-
17:40
-
16:39
-
15:45
-
15:45
-
15:34
-
15:31
-
15:12
-
14:51
-
14:42
-
14:00
-
13:09
-
12:54
-
12:46
-
12:46
-
12:11
-
11:33
-
11:25
-
11:10
-
11:02
-
10:30
-
10:28
-
09:40
-
09:36