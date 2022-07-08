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Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Австрии

Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Австрии
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Австрии.

«Ожидание между первой и второй попытками было очень долгим. Это не всегда хорошо, потому что, поймав какой-то ритм, тебе лучше продолжать гоняться. Кроме того, упала температура трассы, изменился ветер, но в итоге борьба получилась очень плотной. При этом это непростая трасса, проехать ее оптимально довольно сложно. Здесь немного поворотов, но они все сложные. На этой трассе легко ошибиться.

Я рад поулу, но очки будут присуждать после гонки и спринта. Думаю, у нас всё хорошо с машиной. Обычно квалификация не является нашим сильнейшим местом, так что я надеюсь, что завтра смогу нормально стартовать и чисто проехать первый поворот. После этого может случиться что угодно, но я уверен в машине», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

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