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Серхио Перес будет стартовать 13-м в спринтерской гонке Гран-при Австрии

Серхио Перес будет стартовать 13-м в спринтерской гонке Гран-при Австрии
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес будет стартовать в спринтерской гонке Гран-при Австрии с 13-й позиции, согласно официальному протоколу ФИА. Помимо аннулирования кругов Переса в третьем сегменте квалификации, ему списали и тот самый круг, на котором он выехал за пределы трассы во втором сегменте, в связи с чем он откатился в протоколе на 13-ю позицию.

Примечательно, что официально участником третьего сегмента квалификации, согласно протоколу, стал Пьер Гасли из «Альфа Таури», однако стартовать он будет лишь десятым, даже ниже Льюиса Хэмилтона, разбившего свой «Мерседес» в третьем сегменте, — британец успел установить результат до аварии, пусть и с отставанием в восемь секунд от Макса Ферстаппена.

Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация с учётом аннулированных кругов Переса

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.04,984.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,029.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,082.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,447.
5. Эстебан Окон («Альпин») +0,742.
6. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,895.
7. Мик Шумахер («Хаас») +1,027.
8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,119.
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +8,167.
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — без времени.

Не прошли в третий сегмент:

11. Алекс Албон («Уильямс») — 1.06,230.
12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1.06,319.
13. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.06,458.
14. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.06,851.
15. Ландо Норрис («Макларен») — 1.25,847.

Не прошли во второй сегмент:

16. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.06,613.
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.06,847.
18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.06,901.
19. Николас Латифи («Уильямс») — 1.07,003.
20. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.07,083.

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