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Алонсо: я повредил днище в финале квалификации

Алонсо: я повредил днище в финале квалификации
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Испанский пилот «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал о повреждении машины, которое она получила в третьем сегменте квалификации Гран-при Австрии.

«Машина сегодня конкурентоспособна. Здорово, что мы сумели выйти в финал квалификации. Но я повредил днище машины на первом круге в финале, из-за чего потерял скорость. Если бы не это, то, думаю, смог бы побороться за место в первой пятёрке, что стало бы отличной позицией для старта в спринте.

Я буду стартовать девятым и рассчитываю отыграть несколько позиций. Уверен, это возможно. В целом мы оказались конкурентоспособны в пятницу. Я рассчитываю на интересную борьбу в спринте и много очков в гонке», — приводит слова Фернандо Алонсо пресс-служба «Альпин».

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