«Беспокоюсь за машину». Расселл прокомментировал аварию в квалификации

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал пятый результат в квалификации Гран-при Австрии после аварии ближе к концу третьего сегмента.
«Думаю, это была наша лучшая квалификация в сезоне в плане чистой скорости — и худшая в плане исхода. В гонках так иногда бывает. Я мог бы оказаться сегодня четвёртым, и на своём круге шёл с улучшением графика на десятую, после чего атаковал по максимуму, потому что думал, что может быть шанс на третью позицию. Физически я в порядке, но беспокоюсь за машину. Надеюсь, мы сможем её восстановить.
В плане скорости есть позитивные сигналы. Мы привезли некоторые новые детали, плюс уточнение некоторых правил, вероятно, пошло нам на пользу. Льюис выполнял феноменальную работу, он просто летел. Вероятно, я пошёл в немного неверном направлении в плане настроек на квалификацию, но, надеюсь, они будут хороши для гонки. Обычно наш гоночный темп лучше, так что, надеюсь, завтра мы сможем отыграться», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».
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