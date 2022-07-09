Норрис: каждый раз, когда я пробовал затормозить, педаль проваливалась

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал 15-й результат в квалификации Гран-при Австрии. Британец не сумел проехать ни одного быстрого круга во втором сегменте.



«Не знаю, в чём именно проблема — в гидравлике или чём-то ещё. Но из-за этой проблемы тормоза не работают так, как должны — и система brake-by-wire, и всё в целом. Тебе может повезти, на одном круге всё будет работать — так было в первом сегменте, и я проехал хороший круг. Но во втором сегменте каждый раз, когда я пробовал затормозить, педаль проваливалась и машина ехала прямо. Я не мог ничего поделать, кроме как тормозить раньше и намного меньше, но в таком случае я просто ехал медленно.



Досадно, ведь у нас был темп для попадания в третий сегмент, даже несмотря на пропуск первой практики из-за других проблем. Разочаровывающий день. Мы должны были оказаться намного выше. С такой проблемой я не могу гоняться, так что нам надо с ней разобраться к субботе», — приводит слова Норриса F1i.